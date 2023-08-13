رئيس جامعة العريش يكشف عن تفاصيل المبادرات المجتمعية لخدمة أهالي سيناء

كشف الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن تفاصيل المبادرات المجتمعية، التي تنفذها الجامعة لخدمة أهالي سيناء، سواء المقيمين في محافظة شمال سيناء أو جنوب سيناء، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، وتشارك مؤسسات الدولة في التنمية الشاملة للمدن المختلفة، مضيفا أنه تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» ستقوم الجامعة بتنظيم قافلة شاملة بمشاركة عدد من الجامعات خارج شبه جزيرة سيناء.

قوافل جامعة العريش

وأضاف رئيس جامعة العريش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة ستستضيف الجامعات المصرية لخدمة أبناء وأهالي سيناء الحبيبة، من خلال تنظم قافلة طبية في جميع التخصصات سواء بيطرية أو زراعية أو تثقيفية، بالتعاون مع جامعات إقليم شرق الدلتا والقناة، وتضم جامعات «قناة السويس– جامعة بورسعيد– جامعة السويس– جامعة دمياط»، وذلك على أرض سيناء الحبيبة.

قافلة جامعة العريش

وأوضح رئيس جامعة العريش، أن القافلة تشمل مدن الشيخ زويد، وقرية السكاسكة، موضحا أن الجامعة ستقدم كافة الخدمات لمواطني تلك المناطق بما يتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة المصرية، لافتا إلى أن المنطقتين من أكبر المناطق في سيناء وتحتوي على مزارع و ثروات حيوانية.

وأكد أن الجامعة تبعث رسالة للجميع عن الأمن والأمان، الذي تتمتع به سيناء حاليا، من خلال دور الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي، في تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بشأن مبادرة «حياة كريمة».