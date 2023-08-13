قافلة طبية من جامعة العريش للكشف على المواطنين بالشيخ زويد

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها، عن تواجد قافلة طبية من جامعة العريش للكشف على المواطنين بمستشفى الشيخ زويد المركزي

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش في بيان له، إن قافلة طبية برعاية جامعة العريش، والتنسيق المسبق مع مديرية الصحة، تقوم بالكشف على المواطنين، من المرضى بمستشفى الشيخ زويد

تخصصات طبية بالقافلة المتجهة إلى مستشفى الشيخ زويد

وأضاف رئيس الجامعة أن الكشف سوف يكون في غالبية التخصصات الطبية، وصرف العلاج المجاني للمواطنين، من أبناء الشيخ زويد والقرى المجاورة، لافتا إلى أن القافلة تأتي من دور وحرص الجامعة على تنفيذ مبادرة حياة كريمة للمواطنين التي دعا لها رئيس الجمهورية

مستشفى الشيخ زويد جاهز لاستقبال القافلة الطبية

أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان لها، أن مستشفى الشيخ زويد جاهز لاستقبال القافلة الطبية التي سوف تصل من عدة تخصصات من عدة جامعات مصرية، وأن هناك ترتيبات للأدوار، ودراسة تحويل الحالات المستلزمة لعمليات جراحية إلى مستشفى العريش العام

ودعت المديرية النواب والوجهاء وشيوخ القبائل الإعلان عن تواجد القافلة بمستشفى الشيخ زويد، لتحقيق الهدف بالكشف على أكبر عددا من المرضى بتلك المناطق.