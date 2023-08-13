حالة الطقس اليوم.. أجواء رئعة على شمال البلاد وأمطار خفيفة في سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث تشهد الأجزاء الشمالية من البلاد أجواء أكثر من رائعة، فضلاً عن التحسن النسبي في حالة الطقس على كافة الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد في النهار.

حالة الطقس اليوم

أما في المساء يكون الطقس معتدل الحرارة والرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائلاً للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أنه بالنسبة لحالة الطقس اليوم، تنشط الرياح على بعض المناطق، وتعمل على تلطيف الأجواء ليلاً، ومن المتوقع أن تنشط الرياح غدا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع وجود فرص ضعيفة لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى تفاصيل درجات الحرارة على محافظات الجمهورية اليوم كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.