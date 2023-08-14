محاكمة جنائية لمسجل خطر لاتهامه بالنصب على المواطنين بباب الشعرية

قرر المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية، إحالة مسجل خطر للجنايات لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة باب الشعرية وتمّ ضبطه بحوزته أقراص مخدرة بقصد الاتجار، مع استمرار حبس المتهم مع استمرار حبس المتهمين لتحديد جلسة المحاكمة.

الاستيلاء على كاميرا

وجاء في أمر الإحالة، أنَّ قسم شرطة باب الشعرية، ورد إليه بلاغ يفيد أن طالبًا عرض كاميرا للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكتروني وتواصل معه أحد الأشخاص لشرائها واتفقا على التقابل بشارع الجيش، وعقب تقابلهما استولى منه على الكاميرا وتبين من التحريات أنَّ المتهم عاطل، سبق اتهامه في 14 قضية آخرها سرقة.

ضبط 220 قرصًا مخدرًا

وأوضحت التحقيقات أنَّ المتهم أثناء ضبطه عثر بحوزته على كاميرا ديجيتال المستولى عليها و220 قرصا مخدرا ومبلغ مالي وهاتف محمول، واعترف بالنصب على المواطنين وحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.