حبس لص بطاريات السيارات في باب الشعرية.. نفذ الوقائع بـ«الضغط على الكابوت»

أمرت نيابة باب الشعرية الجزئية، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات بمنطقة باب الشعرية، ووجّهت باستكمال التحريات حول الواقعة، وأمرت بعرض المتهم على المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لمعرفة تعاطيه من عدمه.

ارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب

وكشفت التحقيقات أن المتهم مسجل خطر، وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبحوزته بطارية سيارة مجهولة المصدر، واعترف أنه تخصص فى سرقة بطاريات السيارات من داخل السيارات بأسلوب الضغط على الكابوت بسبب ارتفاع أسعارها، كما أقر بارتكابه 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب وبيعها لأحد التجار، على علم أنها من متحصلات سرقة.

استدعاء المجني عليهم للتعرف على المضبوطات

وخلال التحقيقات أمام وكيل النيابة المنوط بالتحقيق أمر باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

تعرف على عقوبة السرقة

وشرح المحامي تامر الشايب، لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.