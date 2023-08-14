تداول 57 ألف طن بضائع متنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، في بيان، اليوم الاثنين، أن 10 سفن متواجدة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و458 شاحنة، و144 سيارة.

وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و210 شاحنة، و74 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع، و248 شاحنة، و70 سيارة.

تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس ومغادرة السفينة AMEMOS، وعلى متنها 30 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينة SUVERI-REIS وعلى متنها 18500 طن سكر تصدير إلى السودان، بينما غادر الميناء أمس السفينتان بوسيدون إكسبريس و«أمل».

حركة تداول البضائع بميناء نويبع

ويشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و155 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث، وهي «بريدج» و«أيلة» و«سينا».

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1350 راكبا بمواني البحر الأحمر، تحت إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.