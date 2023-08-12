تداول 39 ألف طن و440 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنَّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتمّ تداول 39 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و440 شاحنة و201 سيارة، وشملت حركة الواردات 35 ألف طن بضائع، و307 شاحنات و104 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 4 آلاف طن بضائع، و133 شاحنة و97 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Petra وعلى متنها 30 ألف طن «المونيوم» والعبارة «أمل»، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن وهي: القاهرة، الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، كما تمّ تداول 1700 طن بضائع و141 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي: أيلة، سينا وبريدج، كما تغادر ميناء بورتوفيق السفينة النوى إكسبريس، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1994 راكبًا بموانيها.