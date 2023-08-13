تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة بلغ نحو 9 سفن، مشيرًا إلى تداول 7000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و350 شاحنة و565 سيارة، كما شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، و198 شاحنة و499 سيارة، وحركة الصادرات 4000 طن بضائع، و152 شاحنة و66 سيارة.

شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع

ويستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس، اليوم الأحد، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1890 طن بضائع و145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين ايلة وسينا.

145 شاحنة من خلال رحلات مكوكية

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 463 سيارة بوزن 926 طنًا قادمة من جدة ومغادرة السفينة SEA WAVE1، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب بموانيها.