نقابة التمريض تكرم الكوادر المتميزة في البحر الأحمر

نظمت النقابة العامة للتمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ احتفالية للتمريض بمحافظة البحر الأحمر لتكريم كوادرها المتميزة، وذلك بحضور الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور أحمد عبد المالك نقيب أطباء البحر الاحمر، والدكتورة نجلاء سعيد مدير إدارة التمريض بمديرية البحر الأحمر.

وأشارت نقيب التمريض، إلى أن تلك الاحتفالية هي الثانية بعد احتفالية رد الجميل في شمال سيناء، موضحة أن النقابة تجوب المحافظات خاصة الحدودية للتواصل مع أعضائها والوقوف على المشاكل والتحديات التى قد تواجههم، بالإضافة إلى تكريم كوادرها من المتميزين.

وخلال الاحتفالية، تقدمت نقيب التمريض بالشكر والتقدير للتمريض فى المحافظات، كما أشادت بدورهم وتفانيهم فى العمل مؤكدة تقديم مجلس النقابة للدعم اللازم لكل أطقم التمريض.

وأكدت أن النقابة حريصة على رفع كفاءة أطقم التمريض من خلال البرامج التدريبية المستمرة، مشيرة إلى أهمية مواصلة بذل أطقم التمريض جهدهم لتقديم أفضل الخدمة الطبية فى كافة المنشأت الصحية.وفى نهاية الاحتفالية، كرمت نقيب التمريض أعضاء هيئة التمريض بمحافظة البحر الأحمر والكوادر المتميزة للتمريض في المحافظة.