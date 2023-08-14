هل تعالج المضادات الحيوية التهاب الجيوب الأنفية؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، علاقة المضادات الحيوية بعلاج التهاب الجيوب الأنفية.

التهاب الجيوب الأنفية

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن المضادات الحيوية لا تعالج التهاب الجيوب الأنفية، مشيرة إلى أن هذا الالتهاب ينتج عن عدوى فيروسية أو فطرية أو بكتيرية مصاحبة لنزلات البرد، مشددة على ضرورة استشارة طبيب متخصص قبل أخذ أي أدوية، لأن الأدوية قد تؤدي بعض الأدوية إلى زيادة الاحتقان.

نصائح للوقاية من التهاب الجيوب الأنفية

وقدمت وزارة الصحة بعض النصائح للمواطنين للوقاية من الإصابة بالجيوب الأنفية، ترصدها «الوطن»، خلال السطور التالية:

ـ غسل الأنف بمحلول ملحي أو البخاخات لتقليل الإفرازات.

- التخلص من مسببات التهيج والحساسية.

- شرب كمية كافية من المياه يوميا، ووضع كمادات دافئة على الوجه لتخفيف الألم.

- تجنب مسببات تهيج الأنف، مثل شرب السجائر داخل المنزل والمنظفات المنزلية التي تسبب أبخرة.

وتحدث الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية نتيجة الالتهابات أو العدوى، أو عوامل بيئية نتيجة للتقلبات الجوية، وقد يشمل ذلك دخان التبغ، والتعرض للتدخين السلبي، والبخار المضغوط، والمواد الكيميائية، والأبخرة ، أو المواد المسببة للحساسية، أو الحساسية الموسمية التي تتسبب في التهاب الأنف وزيادة إنتاج المخاط .