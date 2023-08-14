مدير مركز أورام طنطا يكشف تفاصيل وفاة الدكتور إيهاب الشيخ: كان متفانيا في عمله

لفظ الدكتور إيهاب الشيخ، طبيب أورام طنطا، أنفاسه الأخيرة أثناء توقيع الكشف الطبي على أحد المرضى داخل إحدى جمعيات علاج الأورام بمدينة طنطا، حيث تعرض إلى هبوط حاد في الدورة الدموية، بسبب أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتُشيّع الأسرة، الجثمان ظهر اليوم من مسجد توكل بمدينة طنطا، ويُدفن في مقابر العائلة.

تفاصيل وفاة الدكتور ايهاب الشيخ

وكشف الدكتور أحمد الصاوي، نائب مدير مركز أورام طنطا، تفاصيل وفاة الدكتور إيهاب الشيخ طبيب أورام طنطا، قائلا إنّ الراحل كان يعمل استشاري جراحة الأورام ونائب مدير مركز أورام طنطا سابقا، وبعد شهور قليلة كان سيُحال إلى المعاش بعد بلوغه عامه الستين.

أزمة قلبية مفاجئة

وأوضح نائب مدير مركز أورام طنطا لـ«الوطن»، أنّ الدكتور إيهاب الشيخ، عمل فترة نائبا لمدير مركز أورام طنطا، وكان يشغل منصب مدير عام جمعية مرضى الأورام، وتوفي أثناء عمله بالجمعية أثناء توقيع الكشف الطبي على أحد المرضى.

وعن تفاصيل وفاة الدكتور ايهاب الشيخ، قال الصاوي، إنّ استشارى جراحة الأورام، لم يعاني من أي أمراض مؤخرا، وتوفي داخل عمله بجمعية مرضى الأورام بطنطا، بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة وهبوط حاد في الدورة الدموية، وقدّم مركز أورام طنطا بقيادة الدكتور محمد شوقي، العزاء إلى أسرة الطيب والزميل الراحل، مؤكدا أنّه كان متفانيا في عمله.