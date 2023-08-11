«أورام طنطا».. ثانى أكبر معهد وقِبلة لمرضى الدلتا.. وإنشاء مركز جديد قريبا

على مدار سنوات مضت، كان مركز أورام طنطا، مقصداً لجميع مرضى السرطان بمحافظات الدلتا، إذ يستقبل المئات يومياً من المرضى بمختلف محافظات الجمهورية، ويقدم لهم الخدمات الطبية من خلال القسم أو العيادات الخارجية. وقال د. طارق رحمى، محافظ الغربية، إن المحافظة تعطى اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحى، وخاصة علاج الأورام، وإنه جارٍ العمل على إنشاء مركز أورام طنطا الجديد، على مساحة 6400 متر مربع، وهو عبارة عن 4 مبانٍ، ويبلغ عدد الأسرة به 266 سريراً، 20 عيادة خارجية تضم مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام.

وقال د. محمد شوقى، مدير مركز أورام طنطا لـ«الوطن» إن مركز أورام طنطا، يعد ثانى أكبر معهد أورام على مستوى الجمهورية، ويستقبل يومياً نحو 1000 مريض بالعيادات الخارجية، إلى جانب إجراء عشرات العمليات الجراحية، وجميع الخدمات الطبية المقدمة إلى المرضى تكون بالمجان، وذلك فى إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم.

وقال د. أحمد الصاوى، نائب مدير المركز، إن إجمالى عدد الحالات التى استقبلها المركز خلال العام الماضى 147 ألفاً و682 حالة بالعيادات، وتم إجراء 4226 عملية جراحية خلال العام الماضى، وأيضاً إجراء تحاليل لـ42 ألفاً و215 مريضاً، وأشعة لـ5 آلاف و441 مريضاً، و2141 رسم قلب، وجميع الخدمات بالمجان، مشيراً إلى أن عيادات المركز يبلغ عدد تخصصاتها 16 عيادة تعمل على فترتين صباحاً ومساء، وتقدم كافة التخصصات من علاج الأورام والتخصصات المصاحبة.