«البرهان»: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

قال الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنّ السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث، مضيفًا أنَّ القوات المسلحة السودانية ستقف مع الشعب وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة نزيهة، مشيرًا إلى «أننا سنحتفل بالنصر على التمرد قريبًا جدًا».

«البرهان»: نريد جيشًا خاليًا من تشوهات تهدد الأمن الوطني

وأضاف «البرهان» في كلمة له عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الإثنين، أنَّ قوات «الدعم السريع» أثبتت تعطشها للسلطة ومدَّت يد الغدر والخيانة، مبينًا أنَّ حميدتي وأعوانه يزيفون الحقائق، متابعًا أنَّ «الدعم السريع تُريد الهيمنة على مقدرات السودان تحت شعار الحكم المدني، كما أنها ارتكبت كل أنواع جرائم الحرب».

«البرهان»: نعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات

ولفت رئيس مجلس السيادة السوداني إلى «أننا نعمل على الوصول إلى صيغة سياسية مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات»، مؤكّدَا «أننا نريد جيشًا واحدًا خاليًا من أي تشوهات تهدد الأمن الوطني السوداني مستقبلًا».

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش السوداني والدعم السريع، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب.