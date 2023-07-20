«القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يستهدف تمركزات الدعم السريع بمدينة الأبيض

قال عثمان الجندي، مُراسل «القاهرة الإخبارية» من أم درمان، إنّ الجيش السوداني يستهدف تمركزات الدعم السريع بمدينة الأبيض، بعد رصد تحركات عسكرية من قبل الدعم السريع في تلك المناطق، لمنعها من الوصول للعاصمة الخرطوم.

وأضاف «الجندي»، اليوم، أنّ قوات الجيش السوداني، تواصل تمشيط بؤر الدعم السريع بمناطق العاصمة المركزية، وطيران الاستطلاع يجوب سماء أم درمان والعاصمة الخرطوم، للكشف عن تحركات قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أنّ هناك قصفًا جويًا بالخرطوم بحري، وقصفًا مدفعيًا بالقرب من جسر حلفايا، والدعم السريع تستهدف طيران الجيش السوداني بالمضادات الأرضية، وتسود حالة من الهدوء جبهات القتال الأخرى جنوب أم درمان.