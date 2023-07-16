القاهرة الإخبارية: الدعم السريع تقصف مستشفى في أم درمان بالمدفعية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل قليل، بأن عناصر الدعم السريع في السودان تواصل خرقها للأعراف والقوانين الدولية، بعدما استهدفت مستشفى «علياء» التخصصي في مدينة أم درمان، بالقصف المدفعي، ظهر اليوم الأحد.

أضرار كبيرة بمستشفى علياء نتيجة القصف

وأضاف الجيش السوداني، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن القصف أسفر عن أضرار كبيرة بمركز غسيل الكلى، وبوحدة العناية المكثفة، وغرفة العمليات بالمستشفى، بالإضافة إلى تضرر عدد من الغرف الخاصة بإقامة المرضى، وأدى إلى إصابة سيدة مريضة بالمركز.

5 قتلى في قصف استهدف مستشفى الطوارئ

وكانت عناصر من مليشيا الدعم السريع قد استهدفت، في وقت سابق أمس السبت، مستشفى الطوارئ والإصابات ومركز غسيل الكلى، التابع للمستشفى، بطائرات مسيّرة، مما أسفر عن استشهاد 5 أشخاص، وإصابة 22 آخرين، غالبيتهم من المدنيين، كما أدى إلى تضرر عدد من المباني وممتلكات المرضى والمرافقين.