مدير «الأهرام للدراسات» لـ«القاهرة الإخبارية»: تداعيات منتظرة لدخول فيتنام سباق التكنولوجيا

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات، إنه ستكون هناك تداعيات لدخول فيتنام للسباق التكنولوجي، لكن هذه التداعيات لن تكون ضخمة لأن الفجوة ما زالت كبيرة بين فيتنام والصين، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية وقوى أخرى في المنطقة مثل اليابان وكوريا الجنوبية.

اقتصاد الدول تأثر مع بدأ الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح «فرحات» في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث هو أن فيتنام تستفيد من التحويلات الجيواسترتيجية والجيواقتصادية في المنطقة وأول هذه الأمور لا ترتبط بالواقع الحالي فقط، وإذا عدنا إلى تجربة «فيروس كورونا» خلال الفترة السابقة نجد أن هناك دروسا مهمة ليست فقط لفيتنام ولكن بالنسبة للاقتصادات الكبرى التي كانت تعتمد على سلاسل الإمداد التي تأثرت بشكل كبير بسبب هذه الجائحة، ثم تأكد تأثرها أيضا مع بدأ الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشار مدير مركز الأهرام للدراسات، إلى أن الدروس الأساسية التي انتهت إليها الاقتصادات الصناعية الكبيرة المعتدمة على سلاسل الإمداد هي خطورة الاعتماد على هذه السلال التي ترتكز في بعض الدول مثل الصين وبعض الدول الأخرىن وبالتالي اتجهت الدول المعتدة على سلاسل الإمداد إلى التنويع وبناء شبكة جديدة لسلاسل الإمداد.