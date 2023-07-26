نائب رئيس وزراء فيتنام: نتطلع للتعاون مع مصر على جميع المستويات

قال نائب رئيس وزراء فيتنام، تران لو كوانج، إنه يعتز بزيارة مصر، مؤكداً على أن بلاده تعتبر مصر شريك مهم ومحوري في منطقة الشرق الأوسط، ويجمعهما علاقات متميزة وتاريخية.

وأوضح المسئول الفيتنامي خلال زيارته اليوم الأربعاء لمقر مجلس النواب، أن بلاده حريصة على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر على كافة الأصعدة والمستويات.

كان في استقبال نائب رئيس وزراء فيتنام والوفد المرافق له، المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ، الذي أكد خلال اللقاء أن علاقات الصداقة المُتميزة والقواسم التاريخية المُشتركة التي تجمع مصر وفيتنام، أسست إطاراً تاريخياً من الود والاحترام المُتبادل بين البلدين الصديقين.

مواقف فيتنامية إيجابية وداعمة للقضايا العربية

وأشاد «سعد الدين» بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الفيتنامية على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً على ضرورة استثمار هذا الزخم الإيجابي لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، فضلاً عن تعزيز التنسيق المُشترك بين البلدين حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك، مثمنا المواقف الفيتنامية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية.

تبادل زيارات الوفود البرلمانية الفيتنامية لمصر

أكد «سعد الدين» على أن العلاقات البرلمانية المصرية – الفيتنامية مُتميزة ووثيقة، وهي انعكاس حقيقي للعلاقات المتميزة المصرية – الفيتنامية على الصعيدين الرسمي والشعبي، مُشيداً بتعدد زيارات الوفود البرلمانية الفيتنامية لمصر مؤخراً، وما تلعبه تلك الزيارات من دور في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفيتنام خاصة على الصعيد البرلماني.

من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء فيتنام على اعتزازه بزيارة مصر، مؤكداً على أن مصر شريك مهم ومحوري لفيتنام في منطقة الشرق الأوسط في ضوء العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط البلدين.

وأكد المسئول الفيتنامي خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر على كافة الأصعدة والمستويات.