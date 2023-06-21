مَن هو دانيال إلسبيرج مسرب أوراق وزارة الدفاع الأمريكية عن حرب فيتنام؟

توفي دانيال إلسبيرج، منذ أيام، وهو أشهر شخص في فيتنام كشف عن تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام عن عمر 92 سنة، في منزله في كنسينجتون بكاليفورنيا، بعد معاناة مع سرطان البنكرياس.

ما قصته ؟

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إلى أن المحلل العسكري نجح في تسريب وثائق سرية من داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عام 1971، عُرفت وقتها باسم «أوراق البنتاجون»، ما أدى إلى وصفه بأنه «أخطر رجل في أمريكا».

قصة أوراق البنتاجون

رفع ضد الرجل قضية في المحكمة العليا، حيث حاولت إدارة نيكسون منع نشر الوثائق المسربة في صحيفة نيويورك تايمز، وقد تم توجيه اتهامات بالتجسس إلى إلسبيرغ لكنها أُسقطت عنه في النهاية، وكشف الرجل عن 7000 صفحة عرفت بـ «أوراق البنتاجون» استخدمتها أمريكا لإخفاء عن شعبها سبب حربها في فيتنام.

تهم موجهة إليه

وتم توجيه تهم إلى إلسبيرغ في محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس في عام 1971 بالسرقة والتجسس والتآمر وتهم أخرى، ولكن في نهاية الأمر رفض القاضي القضية مشيرا إلى سوء سلوك حكومي خطير، بما في ذلك التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية.

ميلاد مسرب الوثائق

موُلد إلسبيرغ في شيكاغو في 7 أبريل 1931، ثم نشأ في ضواحي مدينة ديترويت بولاية ميشيغان. قبل وصوله إلى البنتاغون، وكان من المحاربين القدامى في سلاح مشاة البحرية وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد وعمل في وزارتي الدفاع والخارجية.

تسريب ثانٍ

ولعب الرجل دورا هاما في دعم جوليان أسانج لتسريب وثائق ويكيليس في أمريكا عام 2010 والتي ضمت أكثر من 700 ألف وثيقة سرية ومقاطع فيديو وبرقيات دبلوماسية، قدمها محلل استخبارات في الجيش الأمريكي، في عام 2010.

اعتراف أخير قبل الموت

وأخيرا عندما أخبره الأطباء بإصابته بسرطان البنكرياس في فبراير، أخبره الأطباء أن أمامه من ثلاثة إلى ستة أشهر وعندها أرسل رسالة إلكترونية لصحيفة «واشنطن بوست» قائلا: «عندما قمت بنسخ أوراق البنتاجون في عام 1969، كان لدي كل الأسباب للاعتقاد بأنني سأقضي بقية حياتي خلف القضبان. لقد كان مصيري الذي سوف أتقبله بسعادة إذا كان ذلك يعني التعجيل بنهاية حرب فيتنام، لكن الأمر لم يكن مثلما ظهر لي».