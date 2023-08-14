شروط وأوراق التقديم في مناقصة أعمال الهدم والإزالة بمحافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية الإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات»، طلب إبداء اهتمام لتقديم أعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظة الإسكندرية، وعلى الشركات المتخصصة في مجال الهدم والإزالة والراغبة في الاشتراك في المناقصة العامة المزعم طرحها لأعمال الهدم والإزالة بنطاق محافظه الإسكندرية، التقدم للإدارة العامة للشئون المالية إدارة التعاقدات.

الأوراق المطلوبة للتقديم

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، تُقدم المستندات الآتية:

- السجل التجاري متضمنًا النشاط الخاص بموضوع التعاقد (ساري)

- البطاقة الضريبية (سارية)

- القوائم المالية للشركة عن آخر ثلاث سنوات

- شهادة التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية

- سابقة أعمال للشركة وصور التعاقدات المبرمة في مجال الهدم والإزالة مع تحديد نوع النشاط بدقة

- بيان بإمكانيات الشركة الفنية والإدارية والمعدات المملوكة للشركة

- تفويض رسمي من الشركة باسم مقدم الطلب والمستندات

آخر موعد لتقديم المستندات

يتم تقديم المستندات وتلقي الاستفسارات حتى 23 أغسطس، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية من الأحد حتى الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثانية مساءً بمقر الإدارة العامة للشئون المالية «إدارة التعاقدات» الكائنة بالدور الثالث بمبنى ديوان عام محافظة الإسكندرية، الكائن بالطريق الزراعي بأبيس بجوار مدخل سموحة ومحكمة الاستئناف في المواعيد المحدده اعلاه، علمًا بأن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق للشركات المتقدمة.