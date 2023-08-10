شاطئ ستانلي أحد معالم محافظة الإسكندرية.. سعر دخوله ومميزاته

قال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن شاطئ ستانلي يعد أحد أهم شواطئ الإسكندرية كونه يتميز وينفرد بـ5 مميزات تجعله في صدارة شواطئ المحافظة.

سبب تسمية شاطئ ستانلي

وأضاف «عبد الرازق» لـ«الوطن»، أن شاطئ ستانلي يستمد مكانته من تاريخه وقيمته المكانية، حيث يقع في أجمل أحياء الإسكندرية التي سميت على اسم الرحالة الإنجليزي هنري مورتون ستانلي، والذي اكتشف منابع النيل عند بحيرة فيكتوريا سنة 1875.

سعر دخول شاطئ ستانلي

وأوضح أن شاطئ ستانلي يصنف ضمن فئة الشواطئ السياحية وسعر تذكرة الدخول إليه 25 جنيها تشمل الحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

مميزات شاطئ ستانلي

ولفت إلى أن الشاطئ به مكان مخصص للعائلات، كما يتميز بمكان رائع لالتقاط الصور وصنع الذكريات، بالإضافة إلى أن مياه البحر به مشجعة جدا علي السباحة، ومنظر البحر مع كوبرى ستانلي العريق رائع للاسترخاء والتأمل.