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تفاصيل فوز «هندسة المنيا» بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعات بحثية

كتب:

نرمين عفيفي
11:49 ص | الإثنين 14 أغسطس 2023
مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا

مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا

كشف الدكتور الصادق نور الدين، المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا، تفاصيل فوز فريق الكلية بالمركزين الأول والثالث لأفضل مشروعات بحثية في ملتقى جامعة النيل الأهلية، موضحًا أنّ المنافسة شملت 665 مشروعا بحثيا بمشاركة 60 جامعة مصرية مختلفة، حيث تخصص الطلاب في برنامج هندسة ميكاترونكس.

الرؤية المستقبلية لمصر 2030

وقال المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، «في مشروعات تخرج الطلاب نراعي تعزيز القدرة على البحث العلمي وتطوير مهارات الطلاب، حيث تخدم هذه المشروعات الرؤية المستقبلية لمصر 2030 من خلال خدمة البيئة والمجتمع».

تدوير نفايات الألومنيوم بتقنية من الجيل الرابع

وأضاف المشرف على مشروعات طلاب كلية الهندسة في جامعة المنيا: «كان من ضمن هذه المشروعات تدوير نفايات الألومنيوم بتقنية من الجيل الرابع للتخلص منها واستخدامها في تنفيذ السبائك التي تستخدم بعد ذلك في التصنيع المباشر، والجديد في هذا المشروع أنّه جرى استخدام تقنية حديثة عبارة عن تقنية الجيل الرابع من أجل التحول الرقمي التكنولوجي وما يرتبط بالثورة الصناعية الإلكترونية».

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