ضمن مشروعات التخرج.. طلاب «نوعية بنها» يهدون رئيس الجامعة «جدارية وساعة حائط»

أهدى طلاب قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة بنها الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة عمل فني عبارة عن «جدارية وساعة حائط»، ضمن أعمالهم الفنية في مشروعات التخرج بإشراف الدكتورة داليا إبراهيم عفيفي والدكتورة آية محسن مشهور تقديراً من الطلاب لرئيس الجامعة.

هدايا طلاب نوعية لرئيس جامعة بنها

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عبد الحميد عميد الكلية، والدكتور معروف أحمد معروف رئيس قسم التربية الفنية، والدكتورة آية محسن مشهور مدرس التصميم الزخرفي بالكلية وعدد من طلاب الفرقة الرابعة.

جامعة بنها حريصة على تحفيز الطلاب

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن إدارة الجامعة حريصة على تحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والوصول بها إلى مستويات الابتكار و تطبيقها وتوظيفها في المبادرات وخطط الدولة المستقبلية، وكذلك نشر أفكار المشروعات الطلابية المتميزة بين المجتمع الأكاديمي بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالأعمال الفنية للطلاب، مؤكدًا أن الفنون بكافة أشكالها هى دليل تقدم الشعوب ورصد لحضارتها.

وأقدم طلاب الفرقة الرابعة بقسم الاقتصاد المنزلي تخصص الملابس والنسيج، بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، على عرض بعض المنتجات اليدوية على الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتورة غادة شاكر والدكتورة نيفين عبد الوكيل والدكتورة هند الطويل.

وأشاد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها، بدقة المنتجات وجودتها وارتفاع قيمتها، حيث اقترح عمل ألبوم يشتمل على هذه المشروعات لعرضها على موقع الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة في بيان له، أن مركز الموهوبين والمبتكرين على أتم الاستعداد لتنمية وثقل مواهبهم والاستفادة منها، وسوف يتم تنظيم معرض لعرض منتجات الطالبات وتسويقها بناء على رغباتهم بالتنسيق مع وكالة خدمة المجتمع لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة.