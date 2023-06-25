انطلاق فعاليات معرض مشروعات تخرج الدفعة الخامسة بكلية الفنون بالمنصورة

انطلقت فعاليات معرض مشروعات تخرج الدفعة الخامسة فنون والدفعة الثالثة عمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وريادة الدكتور محمد عطية البيومي نائب ريس الجامعة للتعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة,

المعرض يتضمن 160 عملا فنيا

وأكد الدكتور عمر غنيم، في بيان له إن المعرض يتضمن 160 عملا فنيا يضم 40 مشروعا بقسم الجرافيك و48 بقسم العمارة و 20 مشروعا بقسم التصوير و19 مشروعا بقسم النحت و32 مشروعا بقسم الديكور.

وأضاف أن هذه الأعمال الفنية تقيمها لجنة تحكيم مكونة من40 عضو من أساتذة النحت والديكور والتصوير والجرافيك بالجامعات المصرية من جامعة القاهرة، الإسكندرية، أكاديمية الفنون، المنيا، الجامعة البريطانية، جامعة فاروس.

الأعمال الفنية تناولت كافة جوانب الحياة داخل فنون جميلة المنصورة

وبحسب البيان أشار إلى تناول هذه الأعمال الفنية في فنون جميلة جامعة المنصورة لكافة جوانب الحياة، حيث تناولت أعمال الديكور المناطق السياحية والفنادق والنوادي، وركزت أعمال الجرافيك على التصميمات المطبوعة والموضوعات التجريبية، واهتمت أعمال النحت بالموضوعات التجريدية، واستعرضت أعمال الفنون التعبيرية السينما والتليفزيون والمسرح.