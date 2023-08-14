تجديد حبس مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة ربع نقل في المرج

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا للمرة الثانية على ذمة التحقيقات، وكانت النيابة طلبت استكمال التحريات حول الواقعة، وعن المتهم لمعرفة سجله الإجرامي، كما أمرت بعرضه على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعت المجني عليه مالك السيارة لسماع أقواله حول الواقعة.

مغافلة سائق السيارة

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية لقيامه بمغافلة سائق سيارة ربع نقل والاستيلاء على السيارة قيادته عقب نزوله منها بدائرة قسم شرطة المرج ولاذ بالفرار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلاً قيام المجني عليه بترك مفتاح السيارة بداخلها وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.