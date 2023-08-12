حبس متهم بخطف حقيبة من مواطن في الجيزة باستخدام دراجة بخارية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة من شخص في الجيزة، وكانت النيابة طلبت استكمال التحريات حول الواقعة، وعن المتهم لمعرفة سجله الإجرامي، كما أمرت بعرضه على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

استخدم دراجة بخارية في خطف الحقيبة

ووفقا لاعترافات المتهم أمام النيابة، فقد استخدم دراجة بخارية في خطف الحقيبة من المجني عليه أثناء تواجده في منطقة العجوزة، وعندما توارى بعيدا عن أعين الناس، فتح الحقيبة ووجد فيها مبلغا ماليا وهاتف محمول وجواز سفر، فاستولى عليها، إلا أن الشرطة داهمت مكان وجوده وضبطته قبل أن يتصرف في الأموال.

منشور على تويتر

تعود تفاصيل الواقعة، بمنشور على موقع التغريدات القصير إكس (تويتر) متضمنا تضرر أحد الأشخاص من تعرضه لواقعة سرقة حقيبة اليد الخاصة به بنطاق محافظة الجيزة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العجوزة من أحد الأشخاص بتعرضه لواقعة سرقة حقيبته الخاصة وبداخلها مبلغ مالي وهاتف محمول وجواز سفر من قبل أحد الأشخاص مستقلاً دراجة نارية.

ضبط مرتكب الواقعة

ووجه اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، باستهداف المتهم، حيث نجح قوات المباحث، بناء على توجيهات اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.