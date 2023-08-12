حبس شخص لاتهامه بالإتجار في الأقراص المخدرة بشبر الخيمة

أمرت نيابة شبر الخيمة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في الأقراص المخدرة، في نطاق دائرة قسم شرطة ثان شبر الخيمة، بعدما جرى ضبطه وبحوزته كمية كبير من الأقراص، وكلفت النيابة العامة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاتها بالتقارير الفنية.

صيدلية لمزاولة النشاط الإجرامي

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط أحد الأشخاص لترويجه العقاقير المخدرة والمؤثرة، متخذا من صيدلية كائنة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته 5424 أقراص وعقاقير مؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، و150 أمبول مؤثر على الحالة النفسية والعصبية، و160 قرصا منشطا.

العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام

من جهته، يقول المحامي علي هيكل، الخبير القانوني، لـ«الوطن»، إن المادة 34 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من سولت له نفسه بالترويج والإتجار في المواد المخدرة، بالسجن المؤبد أو الإعدام داخل الحدود المصرية.

وأوضح «هيكل» أن كل شخص جرى ضبطه في أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، وتنص المادة 39 من قانون العقوبات على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص جرى ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.