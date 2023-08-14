وزير الدفاع الصيني يجري زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الإثنين، أنَّ لي شانج فو، وزير الدفاع، يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى روسيا وبيلاروسيا، في الفترة ما بين 14 حتى 19 أغسطس الجاري.

لي شانج فو سيعقد اجتماعات مع قادة الدولة

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: «بدعوة من سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، والفريق فيكتور خرينين، وزير الدفاع البيلاروسي، سيحضر لي شانج فو، عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع، مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي وسيزور بيلاروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أغسطس الجاري».

وأضاف البيان أنّ وزير الدفاع الصيني سيلقي كلمة في مؤتمر موسكو الأمني الدولي، ويلتقي قادة روسيا ومديري إدارات وزارة الدفاع الروسية، وخلال زيارته بيلاروسيا، سيعقد اجتماعات ومحادثات مع قادة الدولة والعسكريين البيلاروسيين وسيزور الوحدات العسكرية البيلاروسية.