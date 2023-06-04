وزير الدفاع الصيني: المواجهة بين بلادنا وأمريكا لا يتحملها العالم

قال وزير الدفاع الصيني لي شانج فو، إن تايوان شأن داخلي للصين، وبعض الدول تتدخل بسوء نية في الشؤون الداخلية لدول أخرى، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح الوزير الصيني خلال مؤتمر حول الأمن في إطار منتدى حوار شانجريلا بسنغافورة، أن المواجهة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ستكون كارثة لا يمكن للعالم أن يتحملها، مضيفا إن «بكين» لن تتردد أبدا في الدفاع عن مصالحها وحقوقها المشروعة.

التزام الصين بتثبيت السلام في التعاطي مع الأزمات الدولية

وتابع أن عودة عقلية الحرب الباردة تذكي المخاطر الأمنية، وبكين ملتزمة بتثبيت السلام في التعاطي مع الأزمات الدولية، وتسعى للحوار وليس المواجهة.

وأضاف وزير الدفاع الصيني أن بعض الدول تنشر القواعد العسكرية وتعزز سباق التسلح في المنطقة، محذرا من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بحلف شمال الأطلسي «الناتو» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا إنها ستغرق المنطقة في زوبعة من الصراعات.

منطقة آسيا والمحيط الهادئ تحتاج إلى تعاون مفتوح

وأكد الوزير أن محاولات تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي «الناتو» هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، مضيفا أن منطقة آسيا والمحيط الهادئتحتاج إلى تعاون مفتوح وشامل، وليس إلى تجمع في مجموعات صغيرة.

وفي وقت سابق، رفض الوفد الصيني بمنتدى حوار شانجريلا بسنغافورة، الاتهامات الزائفة التي ساقها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ضد بكين، وقال الوفد الصيني، إن القيادة لا تعني الهيمنة، والأفعال تحدد المواقف، والأفعال أبلغ من الأقوال.

وأوضح نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية الصينية، اللفتنانت جنرال جينج جيان فنج، في مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تجاهد للحفاظ على هيمنتها من خلال الترويج لاستراتيجية أندو باسيفيك للمحيطين الهندي والهادئ، وفقا لما ذكرته وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء.