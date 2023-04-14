«القاهرة الإخبارية»: وزير الدفاع الصيني يبدأ زيارة رسمية إلى موسكو الأحد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزارة الدفاع الصينية، أعلنت اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع لي شانجفو، سيصل إلى موسكو، يوم الأحد المقبل، في زيارة رسمية تستمر حتى 19 من أبريل الجاري.

مدة زيارة وزير الدفاع الصيني إلى موسكو

وقال تان كافي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم الجمعة، إنه بدعوة من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، فإن وزير الدفاع الصيني سينفذ زيارة رسمية إلى روسيا في الفترة من 16 إلى 19 أبريل، مضيفًا أنه سيجري محادثات ثنائية مشتركة بين الوزيرين، إضافة إلى قادة عسكريين روس، كما سيزور الوزير الصيني الأكاديميات العسكرية الروسية.

من هو وزير الدفاع الصيني؟

وتسلم «شانجفو»، البالغ من العمر 65 عامًا، في 12 مارس الماضي، منصب وزير الدفاع، خلفًا للعقيد الجنرال وي فنجي، الذي كان على رأس الوزارة منذ عام 2018، وأكدت وزارة الدفاع الصينية نهاية الشهر الماضي، جاهزية جيشها للتعاون مع الجيش الروسي لتعزيز التواصل والتنسيق الاستراتيجي بينهما، وتنفيذ مبادرات أمنية عالمية.