النائبة عبلة الألفي: دعاوي تأخير دخول المدارس بسبب متحور كورونا الجديد وهمية

طالبت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ومسؤول المبادرة الرئاسية «1000 يوم الذهبية لتنمية الأسرة» الآباء ببقاء أطفالهم في المنزل حال ظهور أعراض الإنفلونزا أوالإصابة بارتفاع درجات الحراراة، وذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة لمتحور كورونا.

مواجهة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا

وقالت الدكتورة عبلة الألفي في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الصحة تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحة أن المتحور الجديد ضعيف ويقترب في أعراضه من أعراض الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وأكدت أن المتحور الجديد لفيروس كورونا قد يصاب به الأطفال والكبار، ومن الضروري حصول الطفل حال إصابته بأعراض الحرارة المرتفعة على الراحة التامة وعدم الاختلاط مع الإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض إلى درجات التكييف الغالية لأنها تزيد من الانتكاسة.

إجراءات وقائية لمواجهة المتحور الجديد لفيروس كورونا

وحذرت من خطورة استخدام المضادات الحيوية للأطفال وتأثيرها على الجهاز المناعي فى الجسم، قائلة: «إذا إصيب الطفل بارتفاع في درجات الحرارة يجب اتخاذ عددا من الإجراءات أبرزها إعطاء خافض الحرارة وتجنب الاحتكاك أو اللعب مع أشقائه الصغار أو أصدقائه، فضلا عن ضرورة الحصول على الراحة والتغذية السليمة».

وأشارت إلى أن المتحور الجديد لفيروس كورونا ليس له علاج ولسنا بحاجة إلى فرض إجراءات مشددة، لأنه ضعيف ويتشابه مع أعراض الإنفلونزا الموسمية.

دعاوى تأخير موعد دخول المدارس والجامعات

ورفضت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وأستاذ طب الأطفال ومسئول مبادرة الألف يوم الرئاسية دعاوى بعض الجروبات عبر السوشيال ميديا بضرورة تعديل موعد دخول المدارس والجامعات بزعم وجود المتحور الجديد لفيروس كورونا 5.EG.

وقالت: «لسنا بحاجة إلى تأخير موعد الدراسة سواء في المدارس والجامعات وهي دعاوي وهمية بسبب التخوفات غير المبررة من بعض الأمهات، ومصر تتخذ العديد من الإجراءات لمواجهة المتحورات الجديدة لفيروس كورونا وننصح بالنظافة الدائمة لأطفالنا وغسيل اليدين وتناول المزيد منالخضروات والفاكهة».