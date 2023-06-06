رئيس صحة النواب: قانون تجميع البلازما ينقل مصر إلى مكانة دولية متميزة

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، أن هناك بشرى بشأن مشروع البلازما القومي، وسيتم الإعلان عنها قريبا من قبل الجهة المختصة.

وقال الدكتور أشرف حاتم في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون عمليات الدم وتجميع البلازما الذي أصدره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، من القوانين المهمة التي ستنقل مصر لمكانة متميزة بين الدول العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن مركز تجميع البلازما والذي تم إنشائه هو مركز مرخص له بعمليات تبرع، أو تجميع أو تخزين، أو تحليل، أو توزيع البلازما لأغراض التصنيع.

مراكز مرخصة لنقل الدم

وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أن قانون عمليات الدم وتجميع البلازما تضمن عددا من الإجراءات المنظمة في هذا الشأن ومن بينها عدم جواز القيام بأي من عمليات طبية تخص التعامل مع الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ولا يصدر هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم.

مجلس مراقبة عمليات الدم

ووفقا للقانون المنظم، هناك 8 اختصاصات لمجلس مراقبة عمليات الدم جاءت على النحو التالي:

1 -الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.

2 -توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.

3 -إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.

4 -تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويا مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.

5 -وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.

6 -وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.

7 -مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.

8 -إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.