في ذكرى رحيله.. قصة أغنية أبكت طلعت زين

صوت آسر فريد قادر على أن يخترق وجدانك ويمتلك إحساسك، جعلت صاحبها يحلق خارج السرب المعتاد في التسعينات، الشغف وحب الموسيقى هو المحرك الأساسي لتجارب طلعت زين الغنائية بعيدًا عن المشهد الغنائي وصرعاته في تلك الفترة، ليترك لجمهوره مجموعة من الأعمال المميزة التي تحمل بصمة خاصة لن تتكرر، حتى بالرغم من رحيله الذي يمر عليه اليوم 12 عامًا.

قدم الفنان طلعت زين مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية الفريدة، ولكن كانت هناك أغنية واحدة لم يستطيع طلعت زين نفسه أن يتمالك دموعه أثناء غنائها، وهي «العشق جنون» التي طرحها ضمن أول ألبوماته «تعالى» عام 1996، وذلك وفقًا لما راوه بنفسه في حلقة من برنامج «طبق النجوم» مع الفنانة هالة فاخر.

طلعت زين يتحدث عن أغنية «العشق جنون»

وروى الفنان الراحل: «عندي أغنية بحبها أوي اسمها العشق جنون، من كلمات الصديق عنتر هلال ومن ألحان وتوزيع عمرو أبو ذكري، أثناء غنائها في الاستديو شعرت إن دموعي بتنزل، رغم أنَّها لا تمت لي بصلة، ولكني كنت حاسس موضوع الأغنية».

تفاصيل ألبوم «تعالى»

وتتضمن ألبوم «تعالى» 8 أغاني منها الأغنية الرئيسة التي تحمل اسم الألبوم من كلمات مدحت العدل وألحان أشرف محروس، و«أحلى عيون» من كلمات عادل عمر وهي كانت تجربة مختلفة، إذ تمّ تقديمها على ألحان الأغنية الشهيرة في ذلك الوقت «ماكرينا»، وصاغ طارق مدكور الرؤية الموسيقي، وحققت الأغنية نجاح كبير في ذلك الوقت.