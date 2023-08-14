متحدث الرئاسة: مدينة العلمين الجديدة تشهد انعقاد قمة مصرية أردنية فلسطينية

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن مدينة العلمين الجديدة ستشهد انعقاد القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل بمطار العلمين الدولي، الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن، حيث يقوم بزيارة لمصر، تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين.

وكان محمود عباس، قد وصل أمس الأحد إلى مدينة العلمين، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية.