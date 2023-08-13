أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية لن تعود للمشهد في عهد السيسي أبدا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حملات تستهدف تشويه صورة مصر والنيل منها، مشيرا إلى أنها الجماعة الإرهابية لن تعود للمشهد أبدا في ظل وجود السيسي، قائلا: «اللي زي دول هدفهم حاجة واحدة بس، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعود من جديد، وأعداء مصر في الخارج يبثون الكذب والشائعات ضد الدولة»، كما أن هدفهم عدم وجود الرئيس لأنه الرجل الوحيد القادر على التصدي لهم.

جماعة الإخوان الإرهابية لا يعنيهم الشعب المصري

أضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يعنيهم الشعب المصري، وإنما يعملون من أجل هدف واحد هو العودة للمشهد من جديد، قائلا: «الرئيس حائط الصد لتلك الجماعة الإرهابية في العودة مرة أخرى».

وتابع الإعلامي، أن هناك لم يعلنه الرئيس السيسي حتى الآن عن جماعة الإخوان الإرهابية، قائلا: «التقارير الكاذبة والتآمر على مصر والشائعات، ستتوقف إذ عادت جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد».

الرئيس السيسي تصدى للإخوان

أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية لن تعود أبدا للمشهد في عهد الرئيس السيسي، وهو من تصدى لهم بطلب من الشعب المصري، قائلا: «هناك أزمة اقتصادية، لكن هناك أخطر منها هي جماعة الدم والإرهاب وهي جماعة الإخوان الإرهابية».