برلماني: سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ، إن ما حدث في سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبارة عن تنمية غير مسبوقة.

إنشاء شبكة طرق مهولة لخدمة المشروعات

أضاف «أبو حرب»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن الدولة أنشأت شبكة طرق مهولة لخدمة المشاريع التي تحدث في سيناء، مشيرًا إلى أن المشاريع ستخدم سيناء على مدى عقود، وليس لمدة عام أو عامين.

أبناء سيناء كانوا خط الدفاع الأول عن مصر

ولفت إلى أن أبناء سيناء كانوا خط الدفاع الأول عن مصر في الحروب التي حدثت من البوابة الشرقية طوال التاريخ، مضيفًا أن الدولة تعمل على قدم وساق من أجل استصلاح الأراضي الصحراوية في وسط سيناء، وإعداد مجمعات عمرانية، وتطوير ميناء العريش، لكي يتحول إلى ميناء عالمي، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد من طابا إلى العريش، لربط دول أسيا بساحل البحر المتوسط، وإنشاء بعض المدن مثل مدينة رفح الجديدة.