أحمد موسى: مصر كانت معرضة للانهيار في 2011.. والرئيس السيسي يعرف احتياجات كل مواطن

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجوب المحافظات كمواطن وسط أهله، مؤكدا أنه يرد على كل الأسئلة والاستفسارات بكل وضوح، مشيرا إلى الدولة المصرية كانت معرضة للانهيار في 2011.

وأضاف الإعلامي خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس يرد بكل وضوح على كل الأسئلة، سواء من الصحفيين أو الإعلاميين، قائلا: «رئيس حاسس ببلده وبيرد على اللى بيتقال في الشارع، والقلق اللي في الناس وبيرد على كل حاجة، وعارف كل حاجة، وكل حاجة قدامه».

السيسي على علم بكل ما يجري في الدولة

وأشار موسى، إلى أن الرئيس السيسي على علم بكل ما يجري في الدولة، متابعا: «الرئيس السيسي، عارف إن المواطن عاوز المرتبات تزيد اه عارف، الرئيس عارف كل التفاصيل علن مصر واحتياجات 100 مليون مصري، كمان الرئيس عارف مشاكل المواطنين».

الدولة كانت تعاني من الدمار

وتابع أن مصر شهدت حالة من الدمار بعد أحداث 2011، مشيرا إلى أن مصر كانت تتعرض للانهيار والإفلاس في 2011، قائلا: «المطلوب من المصري، إنه يعرف إن بلده تكون قدامه من أي حد، وفي ناس بتستغل إن الدولة داخلة على انتخابات رئاسية، وكل ما الانتخابات تقرب، هنشوف حملات داخلية وخارجية، سواء أمريكي أو إنجليزي أو ألماني، بموضوعات تستهدف مصر، والحملات دي من أجل تشويه مصر».