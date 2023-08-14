فعاليات رياضية وفنية ضمن مهرجان العلمين الأيام المقبلة.. منافسات جودو وطائرة

قال محمد الخطيب، مراسل القناة الأولى، إن الفعاليات الرياضية تتصدر المشهد مرة ثانية هذا الأسبوع في مدينة العلمين الجديدة، إذ من المقرر عقد منافسات لعبة الجودو والكرة الطائرة، إضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الغنائية آخر هذا الأسبوع للفنانين حكيم، وأنغام، ومحمد محسن، ومحمد قنديل.

تفاصيل احتفالية «60 عام دراما»

وأضاف «الخطيب»، خلال تغطية خاصة من مدينة العلمين عبر القناة الأولى، أن الحدث الأبرز الذي شهده المهرجان أمس كان المؤتمر الصحفي حول إعلان تفاصيل احتفالية «60 عام دراما»، والذي حضره الدكتور يحيى الفخراني رئيس مهرجان القاهرة للدراما، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إلى جانب الفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وعدد من النجوم وبعض أعضاء نقابة المهن التمثيلية.

انطلاق مهرجان «60 عام دراما» 24 أغسطس

وتابع: بأنه من المقرر انطلاق مهرجان «60 عام دراما» يوم 24 أغسطس الجاري على أحدى شواطئ مدينة العلمين، وهو ما سيحدث نقلة كبيرة لمهرجان العلمين، إذ يحضره عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.