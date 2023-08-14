أشرف زكي: فعلنا المستحيل لإطلاق مهرجان القاهرة للدراما من العلمين الجديدة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إنّ العلمين الجديدة مدينة السحر والجمال، متابعا: «انطلق مهرجان القاهرة للدراما ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، لم يفوتنا أن نكون جزء من هذا الحدث، عملنا المستحيل من أجل ذلك».

مهرجان القاهرة للدراما

وأضاف «زكي»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من مدينة العلمين الجديدة، تقديم آية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أنّ يوم 24 أغسطس سيشهد انطلاق مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية خلال دورة استثنائية من مدينة العلمين، حتى نكون جزءا من تاريخ عظيم يكتب ونجاح كبير.

الدراما المصرية لها تأثير قوي

وتابع: «الدراما المصرية لها تأثير قوي على كل الأجيال طوال عمرها، فعلى سبيل المثال: فيلم أريد حلا، استطاعت الفنانة العظيمة أمينة زرق تغيير قانون من خلال مشهد، فضلا عن العديد من الأفلام ومنها كلمة شرف، ومسلسل تحت الوصاية هذا العام للفنانة منى زكي، ومسلسلي ستهم وعملة نادرة».

وأشار إلى أنّ الدراما طوال عمرها تمس الواقع وتغيره، فهناك أنظمة وقوانين تغيرت بالدراما المصرية، فضلا عن دورها الكبير في الترويج للسياحة، فمثلا أغنية «يا ساكني مطروح» للفنانة ليلى مراد ترتبط بتلك المحافظة بمجرد تذكر اسمها، وكذلك الأمر على أغنيتي «الأقصر بلدنا بلد سواح» و«عمار يا إسكندرية»، وكل تلك الأعمال الفنية والأغاني التي روجت للسياحة بشكل كبير.