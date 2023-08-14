إيهاب فهمي: العلمين الجديدة أصبحت مدينة عظيمة وهوليود الشرق

تحدث الفنان إيهاب فهمي عن التحول الكبير في العلمين، موضحا أنها أصبحت مدينة عظيمة تضم أبراجا وشواطئ فضلا عن دور العباد والجامعات وغيرها من المشروعات العظيمة، ولم يتخيل وضعها بهذا التطور والعظمة، إذ أنه كلما مر عليها تحدث له حالة من الانبهار.

إنجازات وتطورات مستمرة العلمين

وأضاف خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من مدينة العلمين الجديدة تقديم آية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد نجاحات عظيمة وتواكب المدن العالمية بل وتتخطها، موجها رسالة للمواطنين: «يجب علينا دائما الثقة في هذا الوطن الذي يقدم كل يوم أمورا عظيمة».

أهمية دور الدراما المصرية

وتابع: «أتشرف بعقد مهرجان القاهرة للدراما بنسخته الثانية في مدينة العلمين الجديدة، مصر الريادة في مقطاع الأعمال الدرامية وتعد هوليوود الشرق»، مشيرا إلى أهمية دور الدراما وتأثيرها القوي على المجتمع، لذلك يجب العمل على تطوير أنفسنا، متمنيا تقديم أعمال درامية مهمة وهادفة بشكل مستمر ودائم.