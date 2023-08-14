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بدء تفعيل الدراسة بـ3 برامج جديدة في «آداب سوهاج».. منها «السكان»

كتب:

فهد فكري بلوم
12:32 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
مبنى جامعة سوهاج

مبنى جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بدء تفعيل الدراسة بـ3 برامج جديدة بكلية الآداب، وهي: «السكان ونظم المعلومات الجغرافية، الدراسات البيئية والاستشعار عن بعد، اللغة اليونانية الحديثة وآدابها»، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024.

 برامج تعليمية جديدة عالية المستوى

وأكد النعماني في بيان، أن جامعة سوهاج تحرص على إتاحة برامج تعليمية جديدة عالية المستوى، بهدف التطوير المستمر للعملية التعليمية، وصقل مهارات الطلاب وقدراتهم نحو سوق العمل المصرية والإقليمية، موضحاً أنه يتم توفير الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وتجهيز القاعات الدراسية والمعامل بالوسائل التعليمية الحديثة التي تساعد على تنفيذ هذه البرامج بالشكل الأمثل.

تقديم خدمة تعليمية مميزة

وأضاف الدكتور محمد توفيق، عميد كلية الآداب بسوهاج، أنّ تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين سيدرسون تلك البرامج ويزداد الطلب عليها، وقد جرى تحديد مجالاتها في ضوء احتياجات سوق العمل.

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