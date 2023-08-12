شروط القبول بكلية التمريض جامعة سوهاج لطلاب البكالوريوس التقني

أعلنت كلية التمريض بجامعة سوهاج، فتح باب القبول للدفعة الجديدة للعام الحالي 2023 - 2024 من الطلاب الراغبين بالحصول على بكالوريوس التمريض، وذلك لعمل المقاصة للطلاب الحاصلين على البكالوريوس التقني لاستكمال الدراسة للحصول على البكالريوس في علوم التمريض، أو من الحاصلين على المعهد الفني للتمريض، أو دبلومة التمريض.

الأوراق المطلوبة للتقديم بكالوريوس التمريض العام

وحددت كلية التمريض بجامعة سوهاج الأوراق المطلوبة للتقديم لبكالريوس التمريض العام مايلي:

- أصل شهادة الدبلوم الفنى للتمريض من المعاهد التابعة لكليات التمريض.

- أصل شهادة الدبلوم التخصصى من المعاهد التابعة لكليات التمريض المصرية.

- أصل شهادة الامتياز.

- شهادة دبلوم المعهد الفنى للتمريض.

- أصل شهادة الامتياز للدبلومات التكميلية التخصصية.

- صورة كارنية النقابة.

- صورة تصريح مزاولة المهنة.

- أصل شهادة الميلاد مميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تقديم ما يفيد حسن السير والسلوك من المعهد الفني الحاصل منه على الشهادة أو الدبلومة.

- شهادة المعاملة العسكرية للذكور.

مصروفات التقديم لبكالريوس التمريض

وأوضحت كلية التمريض جامعة سوهاج، أنه سيتم تحديد المصروفات لتقديم بكالوريوس التمريض العام للعام الحالي وعمل المقاصة لطلاب التمريض التقني ومعاهد التمريض، عقب اعتماد اللائحة المالية للعام الحالي.