الإعدام للمتهم بقتل شقيقه التوأم في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل شقيقه التوأم بسبب خلافات عائلية بقرية «إسحاقة»، وذلك في أحداث القضية رقم 13028 لسنة 2022 جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 لسنة 2023 جنايات كُلي كفر الشيخ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفي سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب.

وكانت المحكمة قرّرت في جلستها الماضية إحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامه، وحدّدت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم علي المتهم.

إحالة المتهم للجنايات

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال «م.ف.ب.خ»، 31 عامًا، عامل، مقيم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، لمحكمة الجنايات؛ لإجراء محاكمته عما أُسند إليه من اتهام.

وتبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة جنايات كفر الشيخ أنّه في يوم 24 سبتمبر 2022 بدائرة مركز كفر الشيخ قتل شقيقه التوأم المجني عليه «ط.ف.ب.خ»، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي ذلك وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض «سكين» وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وما أنّ ظفر به حتي عاجله بطعنة بالسلاح آنف البيان استقرت بصدره قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

إحراز سلاح أبيض

كما تبين من أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات أنّه أحرز سلاح أبيض «سكين»، والمستخدم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، دون أن يوجد لإحرازها مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو الحرفية.