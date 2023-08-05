الإعدام لمتهم بخطف وقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار عبدالباسط قاسم، رئيس المحكمة، والمستشار أمجد محمد أبو الفتوح، والمستشار مصطفى أحمد عبدالعال، وأمانة سر رمضان عبدالرحيم عرابي، بالإعدام شنقا على «عبدالرحمن حسن محمد»، المتهم بخطف وقتل طفل من ذوي الهمم بالغردقة، وذلك بعد أن وردت موافقة مفتي الجمهورية على إعدامه.

سعادة الأسرة بالحكم على المتهم

وأكد حسام حسن توفيق، محامي أسرة المجني عليه، في تصريحات لـ«الوطن»، سعادة أسرة الطفل الضحية بالحكم، قائلة «إن القضاء عادل ونصفنا بحكمه وعدله في القصاص من المتهم الذي مد يده بالغدر للطفل الذي لا يعرف الأذى، وكان الله معنا وبجانبا ونحن كنا نحسن الظن به دائما، واليوم عادت الضحكة والفرحة لنا».

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات

تعود تفاصيل الواقعة عندما أحالت نيابة البحر الأحمر المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة الخطف والقتل العمد للطفل «فهد»، 14 عاما، من ذوي الهمم، بعد تغيبه عن مسكنه وظهور جثته أسفل سلم عقار بمدينة الغردقة، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها حتى توصلت من تحريات الشرطة لتحديد المتهم بقتله، وأمرت بضبطه وإحضاره، وبعد التحقيقات واعترافه بالواقعة وتمثيل الجريمة، أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات البحر الأحمر، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

العثور على جثة طفل

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا بالعثور على جثة طفل يدعى «فهد»، 14 عاما، أسفل سلم عقار بمنطقة العلام بدائرة قسم شرطة أول الغردقة ملقاة داخل إحدى العمارات بمنطقة أبوعشرة بالغردقة، وقررت النيابة استدعاء الطبيب الشرعي بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لأسرته لدفنها وتكليف مباحث قسم أول الغردقة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الحادث وبيان ملابسات.