ما عقوبة بيع المواد المخدرة في القانون؟.. تصل إلى الإعدام

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال حملة أمنية القبض على المتهم بحيازة مواد مخدرة وقيامه ببيعها «أون لاين»، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» العقوبة القانونية الخاصة بـ بيع المواد المخدرة.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة تبين أن أحد الأشخاص يقوم بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين» بالغربية أون لاين، وحيازة سلاح أبيض للدفاع عن جريمته ومبلغ مالي حصيلة البيع وهاتف محمول للاتصال بعملائه.

واعترف المتهم خلال التحقيقات قيامه بحيازة كيلو ونصف من مخدر الهيروين، بمنطقة طنطا بمحافظة الغربية بقصد الاتجار فيها، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وعن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، تنص المادة 33 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف، وهذا في حالة إذا جرى تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية».

وبالنسبة للمادة رقم 34، تنص على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة.