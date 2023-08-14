إحالة عصابة سرقة بطاريات أبراج شبكات المحمول في البحيرة للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي لسرقة البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول في البحيرة، للمحاكمة الجنائية.

بداية الواقعة عندما تلقى مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من أحد الأشخاص مسؤول إحدى شركات شبكات الاتصالات، يفيد قيام مجهولين أحدهم يحمل سلاحًا ناريًا، يستقلون سيارة ربع نقل، بتهديدهم والاستيلاء على 22 بطارية خاصة ببرج محمول تابع للشركة محل عملهم، كائن في دائرة المركز.

المضبوطات بحوزة المتهمين

كما قام المتهمين بالاستيلاء على 3 هواتف محمولة و 2 إطار كاوتش لسيارة ربع نقل خاصة بأحد المُبلغين، ولاذوا بالهرب، وبعمل التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عدد 5 أشخاص، مُسجلين جنائيًا، وأحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا «سرقة بطارية وسرقة»، وجميعهم محل إقامتهم في دائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية.

القبض على المتهمين

وبتقنين الإجراءات وباستهداف المتهمين، أمكن القبض عليهم وبحوزتهم «3 هواتف محمولة خاصة بالمبلغين، سيارة ربع نقل مستأجرة ومستخدمة في ارتكاب الواقعة، بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات».

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول، وأنهم تصرفوا في المسروقات بالبيع.

جرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.