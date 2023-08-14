القبض على شخصين بتهمة سرقة شقة سكنية في التجمع الخامس

تمكنت الأجهزة الأمنية، بقسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط شخصين لاتهامهما بسرقة محتويات شقة سكنية، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، حيث أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة قطعتي سلاح ناري مرخصتين

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من اللواء محمد عاكف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، يفيد تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة قطعتي سلاح ناري مرخصتين، و3 طبنجات صوت، وعدد من الطلقات، ومشغولات ذهبية، ومبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، وكمية من المتعلقات الشخصية والأجهزة والمقتنيات من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

اعتراف المتهميّن

وبمواجهة المتهميّن اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأضاف أحدهما بالتصرف في المشغولات الذهبية بالبيع لدى عميله سيئ النية، مالك محل ذهب، كائن بدائرة قسم المرج، وأمكن ضبطه وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.