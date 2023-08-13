حبس تشكيل عصابي بتهمة الاستيلاء على 20 مليون جنيه.. قانوني يشرح العقوبة

قررت النيابة العامة حبس شاب بتهمة النصب على ضحاياه والاستيلاء منهم على مبلغ 20 مليون جنيه بزعم استثمارها في تجارة الأدوية، وتبين من التحقيقات أن المتهم خدع ضحاياه بأرباح كبيرة تصل نسبتها إلى 5 آلاف جنيه شهريًا عن كل 100 ألف جنيه.

اعتراف المتهم

واستمعت النيابة العامة لأقوال المتهم واعترف بتفاصيل الواقعة وأقر أنه جمع مبلغ 20 مليون من ضحايا في الفيوم بعد أن أقنعهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تجارة الأدوية وعندما تعثر في سداد الأموال تهرب منهم وبدأ في غسل الأموال في شراء أصول وعقارات سكنية حتى يبعد الشبهة الجنائية عنه.

تسلمت النيابة العامة تحريات المباحث التي أكدت أن المتهم نفذ الجريمة طمعًا في أموال الضحايا وعندما سنحت له الفرصة الهروب استولى على أموال الضحايا وأغلق هاتفه المحمول حتى لا يصل إليه أي منهم .

عقوبة المتهم

قال الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض إن عقوبة جريمة النصب وفق قانون العقوبات هي السجن من 3 إلى 7 سنوات :«كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه القانونى 21 عاما أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرار به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شىء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية، يعاقب أياً كانت طريقة الاحتيال التى استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه، وإذا كان الخائن مأموراً بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من 3 سنوات حتى 7 سنوات.