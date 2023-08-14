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«الرقابة المالية»: إطلاق وثيقة «معاش بكرة بالدولار» للمصريين في الخارج

كتب:

وليد عبد السلام
01:24 م | الإثنين 14 أغسطس 2023
محمد فريد

محمد فريد

أطلقت الهيئة العاملة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، وثيقة معاش بكرة للدولار للمصرين بالخارج لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

يأتي إطلاق هذه الوثيقة من خلال التعاون بين شركة مصر لتأمينات الحياة، والبنك الأهلي المصري.

منتج تأميني  للمصرين بالخارج

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذا المنتج التأميني الادخاري، عبارة عبارة عن منتج تأميني للمصرين بالخارج، وهذه الوثيقة مرتبطة بعدد من التغطيات بالمعاش وغيرها من حالات الطوارئ.

وأشار «فريد»، إلى أنه بداية من الغد يكون أمام أي مصري بالخارج إمكانية الاشتراك في هذه الوثيقة.

 

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