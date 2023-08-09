تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة للمجموعتين «أ و ب»
كتب:
وليد عبد السلام
07:18 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
عائد شهادات البنك الأهلي المصري.. تعبيرية
مع إعلان رفع سعر الفائدة على الشهادات، جاءت شهادات البنك الأهلي المصري، ضمن الأكثر إقبالا من المواطنين، بعد الكشف عن رفع أسعار الفائدة على شهادات استثمار المجموعة «أ و ب» بواقع 0.5% ذات العائد الشهري والربع سنوي، لمدة سنة وسنتين وثلاث سنوات.
وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري المجموعة «أ و ب»، وفق الموقع الرسمي للبنك.
شهادات البنك الأهلي المصري.. تفاصيل شهادة استثمار «ب» لمدة سنة
- العائد على شهادة الاستثمار: 11.5%.
- دورية صرف العائد: شهري.
- نوع الفائدة: ثابتة.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: سنة.
شهادات البنك الأهلي المصري.. تفاصيل شهادة استثمار «ب» لمدة سنتين
- العائد على الشهادة: 12%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
- نوع الفائدة: ثابتة.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: سنتين.
شهادات البنك الأهلي المصري.. تفاصيل شهادة استثمار «ب» لمدة 3 سنوات
- العائد على الشهادة: 14.5%.
- دورية صرف العائد: ربع سنوي.
- نوع الفائدة: ثابتة.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
شهادات البنك الأهلي المصري.. تفاصيل شهادة استثمار «أ»
- العائد على الشهادة: 10% سنويًا.
- دورية صرف العائد: عائد تراكمي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
- العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.
- نوع الفائدة: ثابتة.
- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.
- مدة الشهادة: 10 سنوات.