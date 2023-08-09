تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة للمجموعتين «أ و ب»

مع إعلان رفع سعر الفائدة على الشهادات، جاءت شهادات البنك الأهلي المصري، ضمن الأكثر إقبالا من المواطنين، بعد الكشف عن رفع أسعار الفائدة على شهادات استثمار المجموعة «أ و ب» بواقع 0.5% ذات العائد الشهري والربع سنوي، لمدة سنة وسنتين وثلاث سنوات.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري المجموعة «أ و ب»، وفق الموقع الرسمي للبنك.

شهادات البنك الأهلي المصري.. تفاصيل شهادة استثمار «ب» لمدة سنة

- العائد على شهادة الاستثمار: 11.5%.

- دورية صرف العائد: شهري.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.

- مدة الشهادة: سنة.

شهادات البنك الأهلي المصري.. تفاصيل شهادة استثمار «ب» لمدة سنتين

- العائد على الشهادة: 12%.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.

- مدة الشهادة: سنتين.

شهادات البنك الأهلي المصري.. تفاصيل شهادة استثمار «ب» لمدة 3 سنوات

- العائد على الشهادة: 14.5%.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

شهادات البنك الأهلي المصري.. تفاصيل شهادة استثمار «أ»

- العائد على الشهادة: 10% سنويًا.

- دورية صرف العائد: عائد تراكمي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.

- العائد مجمع يمنح في نهاية مدة الشهادة.

- نوع الفائدة: ثابتة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 500 جنيه.

- مدة الشهادة: 10 سنوات.