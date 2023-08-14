اعتماد لائحة مرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بـ«تجارة سوهاج»

أكد الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أن لجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، وافقت على اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، لشعبة الدراسة باللغة العربية بكلية التجارة.

اعتماد جميع البرامج الأكاديمية

وأكد «النعماني»، أن إدارة جامعة سوهاج تسعى نحو اعتماد جميع برامجها أكاديمياً تطبيقاً لنظام الجودة والاعتماد الأكاديمي، بهدف توفير بيئة محفزة وفعالة للعملية التعليمية وفقاً للمعايير العالمية، لتخريج كوادر طلابية متميزة قادرة على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل، مضيفاً أن اعتماد اللائحة يعد خطوة كبيرة، وإضافة قوية نحو تحسين جودة التعليم والتعليم بكلية التجارة.

تطوير لائحة البكالوريوس بنطام الساعات المعتمدة

وأضاف الدكتور محمد الصغير، عميد كلية التجارة جامعة سوهاج، تطوير لائحة البكالوريوس بنطام الساعات المعتمدة، لتتضمن تخصصات ومقررات جديدة تتفق مع مصلحة الطالب، وذلك لمواكبة المستجدات العالمية في طرق وأساليب التدريس الحديثة، وتحقيق نقلة نوعية شاملة في مجال العلوم الإدارية والمالية.

وأوضح، أن هذا النظام يشترط لتخريج الطالب اجتيازه عدداً من المقررات الدراسية بنجاح، طبقاً للحد الادني من الساعات المعتمدة التي تحددها الكلية، كما يتيح للطالب حرية الدراسة والمشاركة في وضع خطته الدراسية وفقاً لقدراته وحسب النظام المعمول به، كما يوفر متابعة وتفاعل أكثر بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.